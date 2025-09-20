Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Πριν όμως από αυτό, που αποτελεί το... κυρίως πιάτο, το ορεκτικό ξεκινά με τέσσερα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ μετά τη σφαλιάρα στο κύπελλο, θα επιδιώξει την επάνοδο στον δρόμο των επιτυχιών, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στο πρωτάθλημα. Εμπόδιο θα είναι ο Παναιτωλικός που θα προσπαθήσει να κάνει τη... ζημιά και να ανέλθει βαθμολογικά.

Από εκεί και πέρα, μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού (0-1) για το Κύπελλο κι ενώ είχε προηγηθεί κι εκείνο επί του Ατρόμητου (1-2), ο Άρης παραμένει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την –τυπικά γηπεδούχο– Κηφισιά.

Σαφώς κι έχει αλλάξει η ψυχολογία στους Θεσσαλονικείς με την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ αλλά στα ύψη είναι κι εκείνη της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

18:00 Κηφισιά - Άρης

18:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

20:00 Βόλος - Αστέρας Τρίπολης

20:30 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ - ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός