ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

Ενδιαφέρον το μενού στη Super League που θα γίνει σε δύο δόσεις.

Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Πριν όμως από αυτό, που αποτελεί το... κυρίως πιάτο, το ορεκτικό ξεκινά με τέσσερα παιχνίδια. 

Ο ΠΑΟΚ μετά τη σφαλιάρα στο κύπελλο, θα επιδιώξει την επάνοδο στον δρόμο των επιτυχιών, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στο πρωτάθλημα. Εμπόδιο θα είναι ο Παναιτωλικός που θα προσπαθήσει να κάνει τη... ζημιά και να ανέλθει βαθμολογικά.

Από εκεί και πέρα, μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού (0-1) για το Κύπελλο κι ενώ είχε προηγηθεί κι εκείνο επί του Ατρόμητου (1-2), ο Άρης παραμένει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την –τυπικά γηπεδούχο– Κηφισιά.

Σαφώς κι έχει αλλάξει η ψυχολογία στους Θεσσαλονικείς με την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ αλλά στα ύψη είναι κι εκείνη της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

18:00 Κηφισιά - Άρης

18:00 Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

20:00 Βόλος - Αστέρας Τρίπολης

20:30 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ - ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έξαλλοι στο Μεξικό με Μαρσιάλ: «Οφείλει μία συγγνώμη»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γεμίζει αλλά... μετρημένες από Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Mε ίδια συνταγή ο ΑΠΟΕΛ για να τριτώσει το καλό!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι για Μάριο Ηλία και Απόστολο Μακρίδη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oρεκτικό με τέσσερα παιχνίδια πριν το κυρίως πιάτο με το ντέρμπι «αιωνίων» στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Στέλιος Κυριακίδης» και Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το 5Χ5 για τη Ρεάλ περνά από την αήττητη Εσπανιόλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την... απόλυτη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καντονά: «Ήρθε η ώρα FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ» - BINTEO

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε πολύ πιο λίγα από όσα έδωσε...

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Ντρισμπιώτη 16η στα 20χλμ. βάδην, νικήτρια κάνοντας double-double η Πέρεθ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια, πετάει για Ισραήλ ο Λοΐζου και το αντίο πλησιάζει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι «δοκιμασίες» ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης και άλλα μπόλικα ντέρμπι - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (20/09)

TV

|

Category image

«Αγγίζει» το βραβείο Golden Boy ο Μουζακίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη