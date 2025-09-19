Έτσι ξεκινούν τη μάχη στο ΓΣΠ οι Κωστή και Γιανέφσκι

Με στόχο τη νίκη και το βαθμολογικό ανέβασμα, Ολυμπιακός και Ε.Ν. Ύψωνα αναμετρώνται στο ΓΣΠ, στο παιχνίδι με το οποίο ξεκινά η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή παρατάσσει τους μαυροπράσινους με τους: Ταλιχμανίδη, Ντζεπάρ, Καλογήρου, Ντα Σίλβα, Κονομή, Μπακαδήμα, Ενρίκε, Στεφάνου, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς και Πική.

Από την πλευρά του ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι επέλεξε τους ακόλουθους έντεκα για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντε Λούκας, Ντα Γκράκα, Κυριάκου, Ντε Ιριόντο, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεϊσέιρα, Μπαχάσα, Μπούτνικ.