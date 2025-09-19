Επέστρεψε από το -13 και πήρε τη φιλική νίκη επί της Αρμάνι o Ολυμπιακός!

Τη δεύτερη νίκη του σε τέσσερα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (19/09) ο Ολυμπιακός.

Στην πρεμιέρα τους στο τουρνουά IBT Crete οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στα τελευταία 14 λεπτά, επέστρεψαν από το -13 και πήραν τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο με το τελικό 76-71.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αρκετά συγκεντρωμένα στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα να πάρουν από νωρίς το πάνω χέρι στο σκορ. Με τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί ψηλά, τον Βεζένκοφ να βρίσκει 4 μαζεμένους πόντους και τον Γουόρντ να πετυχαίνει έμμεσο τρίποντο στον αιφνιδιασμό μετά από δικό του κλέψιμο, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 9-2 στο 4λεπτό.Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε κάποια μαζεμένα λάθη, έχασε την «σκληράδα» του στην άμυνα, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Ιταλοί και με κινητήριο μοχλό τον Μανιόν έτρεξαν ένα σερί 8-0 για το πρώτο τους προβάδισμα και το 12-11 στο 7'. Οι τυπικά γηπεδούχοι που είχαν να σκοράρουν σχεδόν τρία λεπτά, βρήκαν σκορ από τις βολές των Γουόρντ και Βεζένκοφ, με τον Μακκίσικ να πετυχαίνει το πρώτο «ερυθρόλευκο» τρίποντο στο ματς 50'' πριν το τέλος, διαμορφώνοντας το 17-12 της πρώτης περιόδου.Πολύ κακό ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει ποτέ επιθετικό ρυθμό έχοντας πολλά χαμένα σουτ, αλλά και αρκετά κακές επιλογές στο εμπρός μέρος του παρκέ. Όλο αυτό επηρέασε συνολικά το παιχνίδι του και στην άμυνα, με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα να «χτυπά» στη ρακέτα με τους Μπούκερ και ΛεΝτέι, τους Μανιόν και Μπρουκς να βρίσκουν το χέρι τους και να γυρίζουν την πλάστιγγα υπέρ τους.Χαρακτηριστικό είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τους πρώτους τους πόντους με φλόουτερ του Γουόκαπ στο 13ο λεπτό, ενώ, σε όλο το δεκάλεπτο πέτυχε μόλις 4 εντός πεδιάς καλάθια, βάζοντας συνολικά 9 πόντους. Κάπως έτσι, οι Ιταλοί πήραν κεφάλι στο σκορ, κλείνοντας το ημίχρονο στη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς τους και στο +5 και το 31-26. Στο πρώτο 20λεπτο, οι Πειραιώτες είχαν 7/17 δίποντα (41%) και μόλις 1 τρίποντα σε 9 προσπάθειες (11%), δείγμα της άσχημης εκτελεστικής τους βραδιάς.Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο παρκέ με διάθεση να παίξουν επιθετικό μπάσκετ. Κάτι που φάνηκε και από τα υψηλά ποσοστά που είχαν στα πρώτα λεπτά. Με τους Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ να έχουν από 5 και 4 πόντους αντίστοιχα, οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν στους 2 (33-35), με το τρίποντο του Φουρνιέ λίγο αργότερα να γράφει το 36-40 στο 23ο λεπτό. Ωστόσο, η άμυνα των πρωταθλητών Ελλάδας ήταν αρκετά «soft» με αργές περιστροφές και καλύψεις, με αποτέλεσμα οι τυπικά φιλοξενούμενοι να βρουν εύκολα καλάθια με πολλούς πρωταγωνιστές και να τρέξουν ένα σερί 9-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +13 και το 49-36 στο 26'.Σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά ο Εβάν Φουρνιέ που με δύο μεγάλα τρίποντα από μακρινή απόσταση - συν δύο βολές του Γουόρντ - επέτρεψε στον Ολυμπιακό να μειώσει στο 49-44 ένα λεπτό αργότερα. Στο τελευταίο δίλεπτο, ένα τρομερό alley oop κάρφωμα του Χολ, ένα δίποντο του Γουόρντ και ένα τρίποντο από τα οκτώ μέτρα από τον Σάσα, βοήθησαν τον Ολυμπιακό να επιστρέψει από το -13 και να κλείσει την περίοδο σε απόσταση βολής για το 51-53.Με σύμμαχο την σκληρή και επιθετική του άμυνα, ο Ολυμπιακός μπήκε συγκεντρωμένος και με καθαρό «μυαλό» στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Με τρίποντο του Άλεκ Πίτερς και δύο βολές του Σέιμπεν Λι, οι Πειραιώτες προσπέρασαν για το 56-55 στο 32', για το πρώτο προβάδισμά τους μετά το 23-22. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και να παίζουν επιθετική άμυνα, βρίσκοντας στην άλλη άκρη του παρκέ εύκολους πόντους με τους ΜακΚίσικ, Λι και Χολ για το 67-61 στο 36ο λεπτό. Η Αρμάνι Μιλάνο μείωσε με τις βολές των Μπρουκς και Μπράουν (67-65), την ώρα όπου ο Φουρνιέ με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο με κρεμασμένο πάνω του αντίπαλο, έγραψε το 70-65 στο 38ο λεπτό! Στον εναπομείναντα χρόνο, το σύνολο του Μπαρτζώκα διαφύλαξε τη διαφορά, εκμεταλλεύτηκε τις βολές και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 76-71.Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71.

