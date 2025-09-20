Καντονά: «Ήρθε η ώρα FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ» - BINTEO

Ο Έρικ Καντονά απεύθυνε έκκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Ο διάσημος Γάλλος ήταν ο προσκεκλημένος ομιλητής στη συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (17/9). Εκεί τόνισε ότι η εθνική ομάδα του Ισραήλ και οι ισραηλινοί σύλλογοι πρέπει να αποκλειστούν από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που διοργανώνονται από τη FIFA και την UEFA.

«Γνωρίζω ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι πολιτισμός, πολιτική και ήπια ισχύς, με την έννοια ότι μια χώρα εκπροσωπεί τον εαυτό της σε μια παγκόσμια σκηνή. Ήρθε η ώρα να αποκλειστεί το Ισραήλ από αυτό το προνόμιο», δήλωσε ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ερίκ Καντονά συνέκρινε επίσης την τρέχουσα κατάσταση με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της Ρωσίας μτά την εισβολή στην Ουκρανία:

«Η FIFA και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Τώρα, έχουν περάσει 716 ημέρες από την έναρξη αυτού που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί γενοκτονία και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπεται να παίζει. Γιατί αυτή η διπλή μεταχείριση;» αναρωτηθηκε.

Ο 59χρονος, γεννημένος στη Μασσαλία, διάσημος Γάλλος στη συνέχεια κάλεσε σε πλήρη κινητοποίηση: «Η FIFA και η UEFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ. Οι σύλλογοι πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων. Όλοι οι παίκτες πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων».