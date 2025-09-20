ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το 5Χ5 για τη Ρεάλ περνά από την αήττητη Εσπανιόλ

Δύσκολη αποστολή για το συγκρότημα του Τσάμπι Αλόνσο που ξεκίνησε ιδανικά το φετινό μαραθώνιο.

Με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο νικών στη La Liga, η Ρεάλ υποδέχεται την αήττητη ως τώρα Εσπανιόλ. Μετά από τέσσερις επιτυχίες σε ισάριθμα ματς (αλλά και την αγχωτική νίκη επί της Μαρσέιγ, στην πρεμιέρα του Champions League), η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Καταλανών, που πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημα των τελευταίων ετών και ισοβαθμούν στη 2η θέση της κατάταξης με τη συμπολίτισσα Μπαρτσελόνα. Η Εσπανιόλ έχει κάνει το «3 στα 3» στην έδρα της (νικώντας μεταξύ άλλων την Ατλέτικο), ενώ στο μοναδικό παιχνίδι της μακριά από τη Βαρκελώνη απέσπασε ισοπαλία από τη Σοσιεδάδ.

Φυσικά ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα στο «Μπερναμπέου» είναι πολύ υψηλότερος, απέναντι στον εξαιρετικά φορμαρισμένο Κιλιάν Εμπαπέ και μία Ρεάλ που, χωρίς να εντυπωσιάζει, εξασφαλίζει τα αποτελέσματα που θέλει με κάθε αντίπαλο. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Σαββατο 20/09

15:00 Τζιρόνα-Λεβάντε

17:15 Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ

19:30 Αλαβές-Σεβίλλη

19:30 Βιγιαρεάλ-Οσασούνα

22:00 Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Κυριακή 21/09

15:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα

17:15 Μαγιόρκα-Ατλέτικο

19:30 Ελτσε-Οβιέδο

22:00 Μπαρτσελόνα-Χετάφε

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης    12

Μπαρτσελόνα      10

Εσπανιόλ         10

Χετάφε            9

Αθλέτικ Μπιλμπάο  9

Βιγιαρεάλ         7

Αλαβές            7

Έλτσε             6

Οσασούνα          6

Μπέτις            6 -5αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Σεβίλλη            4

Ράγιο Βαγεκάνο    4

Θέλτα             4 -5αγ.

Βαλένθια          4

Οβιέδο            3

Ρεάλ Σοσιεδάδ     2

Λεβάντε           1

Μαγιόρκα          1

Τζιρόνα           1

