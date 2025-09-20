ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την... απόλυτη Λίβερπουλ

Ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ για την... απόλυτη Λίβερπουλ

Πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην 5η αγωνιστική της Premier League.

Η «μονομαχία» της -κατόχου του τίτλου και πρωτοπόρου- Λίβερπουλ με τη «συμπολίτισσα» Έβερτον, η οποία είναι επίσης γνωστή ως το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου η Premier League.

Οι κόκκινοι υποδέχονται τους μπλε στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση που «ανοίγει την αυλαία» της 5ης αγωνιστικής, και θα παλέψουν για τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να διευρύνουν το απόλυτο της συγκομιδής και να διατηρήσουν το προβάδισμα των τριών βαθμών σε σχέση με τις ομάδες που τους... καταδιώκουν στην κατάταξη. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ντέιβιντ Μόιες θα «κυνηγήσει» το «τρίποντο» κόντρα στους «ρεντς», για να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ισοπαλία με την Άστον Βίλα και να διατηρηθεί στα ψηλά... πατώματα της βαθμολογίας.

Το αποτέλεσμα του ντέρμπι στο «Άνφιλντ» ενδιαφέρει άμεσα τους... διώκτες της Λίβερπουλ, καθώς έχουν την ευκαιρία να «πιάσουν» το συγκρότημα του Άρνε Σλοτ στην κορυφή.

Στο μεταξύ, ενδιαφέρον -από πλευράς ονομάτων- παρουσιάζει η «μονομαχία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι στο «Ολντ Τράφορντ», με τους «κόκκινους διαβόλους» να θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα 3-0 στο ντέρμπι με τη Σίτι και τους «μπλε» να προέρχονται από την ήττα 3-1 από την Μπάγερν στο Μόναχο για την πρεμιέρα της league phase του Champions League.

Τέλος, η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου θα προσπαθήσει να αφήσει πίσω την εντός έδρας ήττα από την Τότεναμ και να επιστρέψει στις επιτυχίες, φιλοξενώντας μια άλλη ομάδα από το Λονδίνο και συγκεκριμένα την Κρίσταλ Πάλας.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Σάββατο 20/09

14:30 Λίβερπουλ-Έβερτον

17:00 Μπράιτον-Τότεναμ

17:00 Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ

17:00 Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας

17:00 Γουλβς-Λιντς

19:30 Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι

22:00 Φούλαμ-Μπρέντφορντ

Κυριακή 21/09

16:00 Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ

16:00 Σάντερλαντ-Άστον Βίλα

18:30 Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 12

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7

Σάντερλαντ 7

Μάντσεστερ Σίτι 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Νιούκαστλ 5

Φούλαμ 5

Μπρέντφορντ 4

Μπράιτον 4

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Λιντς 4

Μπέρνλι 3

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0

