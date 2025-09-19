Οι 12+1 που το έζησαν για πρώτη φορά!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Όσοι κατέγραψαν την παρθενική συμμετοχή στην κύρια φάση του Champions League

Το έζησαν κι αυτό στην Πάφος FC! Η παφιακή ομάδα συνεχίζει να γράφει καινούργια κεφάλαια στη νεότερη ιστορία της. Με την πλειάδα των ποδοσφαιριστών της να λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά σε αγώνα των ομίλων  -League Phase- του Champions League. Από τους 14 παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μονάχα οι τέσσερις είχαν καταγράψει έστω και μία παρουσία στο παρελθόν σε τέτοιους αγώνες. Οι μοναδικοί που είχαν παίξει ξανά στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν οι Νταβίντ Λουίζ, Πέπε, Μπρούνο και Λάνγκα. Για τον πρώτο, ο οποίος μετρά μπόλικες συμμετοχές και έχει σηκώσει κιόλας την κούπα του Champions League τη σεζόν 2011-12 με την Τσέλσι, η Πάφος FC έγινε η τέταρτη ομάδα με την οποία σημείωσε συμμετοχή, καθώς αγωνίστηκε επίσης με τις Παρί και Μπενφίκα. Ο Πέπε είχε ακόμη μία παρουσία σε ομίλους και συμπωματικά ήταν με την ομάδα κόντρα στην οποία έκανε αρχή η παφιακή ομάδα, τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ο Μπρούνο είχε παίξει ξανά σε ομίλους της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης όταν ήταν στη Σέριφ Τιρασπόλ και ο Όρσιτς όταν αγωνιζόταν με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν στο Φάληρο έκαναν ντεμπούτο. Ο λόγος για τους Μιχαήλ, Λούκασεν, Γκολντάρ, Κορέια, Σούνιτς, Ντάγκομιρ, Ζάζα και Ντιμάτα, που ξεκίνησαν ως βασικοί, καθώς και τους Πηλέα, Σέμα, Άντερσον και Λάνγκα, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με αυτούς, παράσημο στην καριέρα του έβαλε και ο προπονητής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος επίσης έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε παιχνίδι της κύριας φάσης του Champions League.

Οι πιο πάνω λοιπόν φρόντισαν ώστε να γραφτεί άλλη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της Πάφος FC που πλέον έχει να καυχιέται ότι κατάφερε να πάρει βαθμό στη League Phase του Champions League. Η παφιακή ομάδα με συγκροτημένο πλάνο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κατάφερε να περιορίσει πολύ καλά τον Ολυμπιακό Πειραιώς (0-0), αν και αγωνιζόταν από το 25’ με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μπρούνο. Πλέον, το επόμενο βήμα είναι να πανηγυρίσει και το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση. Για τη 2η αγωνιστική τα πράγματα φυσικά δυσκολεύουν καθώς θα έχει να αντιμετωπίσει, στις 30 Σεπτεμβρίου, την Μπάγερν στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Διαβαστε ακομη