«Δεν πιστεύω στους νόμους τους ποδοσφαίρου αλλά σήμερα ίσχυσε»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Κωστή, μετά την ισοπαλία με την ΕΝ Ύψωνα.

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για την επίτευξη του στόχους μας. Τέτοια παιχνίδια είναι σημαντικά ειδικά μέσα στην έδρα μας και στόχος είναι πάντα να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Υπήρχε πίεση στα παιδιά, αυτό φάνηκε και το καταλαβαίνω. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες μου προσπάθησαν και εφάρμοσαν το πλάνο. Χάσαμε κλασσικές ευκαιρίες αλλά δεν τελειώσαμε το παιχνίδι. Δεν πιστεύω στους νόμους τους ποδοσφαίρου αλλά σήμερα ίσχυσε όταν δεν βάζεις γκολ, να δέχεσαι. Θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα αντεπίθεσης στους παίκτες μου και στον κόσμο τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του και τον θέλουμε να έρχεται πιο μαζικά στο γήπεδο».

Για τον κόσμο: «Χαίρομαι που ο κόσμος είναι ευχαριστημένος με το πάθος που βγάζουμε στο γήπεδο. Έχουμε φιλοσοφία σε φάση επίθεσης αλλά και άμυνας. Πρέπει να βελτιώσουμε την αυτοπεποίθηση μας. Η πίεση του αποτελέσματος είναι εις βάρος αυτής της φιλοσοφίας που έχουμε στο γήπεδο».

