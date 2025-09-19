ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα πρόστιμα από τη UEFA για τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα πρόστιμα από τη UEFA για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός υπέστη νέες χρηματικές ποινές από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body), οι οποίες προέκυψαν ύστερα από τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τους αγώνες της Γ’ προκριματικής φάσης και των play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μετά τα δύο πρώτα πρόστιμα συνολικού ύψους 77.875 ευρώ για τα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Ρέιντζερς και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν ξανά με άλλα δύο χρηματικά πρόστιμα, συνολικού ποσού 39.250 ευρώ.

Αυτά αφορούν τον εκτός έδρας αγώνα με τη Σαχτάρ (14/8) και τη συνάντηση με τη Σαμσουνσπόρ στην Αθήνα (21/8). Οι αποφάσεις, που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA το βράδυ της Πέμπτης (18/9), περιλαμβάνουν τα εξής:

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Παναθηναϊκός (0-0), 14 Αυγούστου 2025

Παράβαση:

Απρεπής συμπεριφορά της ομάδας λόγω υπερβολικού αριθμού καρτών (πάνω από πέντε).

Άρθρο: 15(4) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 5.250 ευρώ

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ (2-1), 21 Αυγούστου 2025

Παραβάσεις:

Χρήση πυροτεχνημάτων

Άρθρο: 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 4.000 ευρώ

Κατοχή και χρήση λέιζερ από οπαδούς

Άρθρο: 16(2)(δ) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επέστρεψε από το -13 και πήρε τη φιλική νίκη επί της Αρμάνι o Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οι 12+1 που το έζησαν για πρώτη φορά!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νέα πρόστιμα από τη UEFA για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν πιστεύω στους νόμους τους ποδοσφαίρου αλλά σήμερα ίσχυσε»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Οι παίκτες μου πίστεψαν ως το τελευταίο λεπτό»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το 1-1 στο Ολυμπιακός - ΕΝ Ύψωνα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Β' κατηγορία: Δυο διπλά, το ένα με ανατροπή στο β' ημίχρονο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τον τιμώρησε στο φινάλε...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στους κορυφαίους του Champions League πλάι στον Φαν Ντάικ ο Λούκασεν!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι ημερομηνίες για τα τέσσερα σίγουρα ντέρμπι «αιωνίων»

EUROLEAGUE

|

Category image

35η Σύνοδος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δεν λυγίσαμε Κυρία μας – 100.000 σε 48 ώρες»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν τη μάχη στο ΓΣΠ οι Κωστή και Γιανέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη