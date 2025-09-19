Νέα πρόστιμα από τη UEFA για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός υπέστη νέες χρηματικές ποινές από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body), οι οποίες προέκυψαν ύστερα από τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τους αγώνες της Γ’ προκριματικής φάσης και των play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μετά τα δύο πρώτα πρόστιμα συνολικού ύψους 77.875 ευρώ για τα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Ρέιντζερς και τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν ξανά με άλλα δύο χρηματικά πρόστιμα, συνολικού ποσού 39.250 ευρώ.

Αυτά αφορούν τον εκτός έδρας αγώνα με τη Σαχτάρ (14/8) και τη συνάντηση με τη Σαμσουνσπόρ στην Αθήνα (21/8). Οι αποφάσεις, που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA το βράδυ της Πέμπτης (18/9), περιλαμβάνουν τα εξής:

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Παναθηναϊκός (0-0), 14 Αυγούστου 2025

Παράβαση:

Απρεπής συμπεριφορά της ομάδας λόγω υπερβολικού αριθμού καρτών (πάνω από πέντε).

Άρθρο: 15(4) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 5.250 ευρώ

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ (2-1), 21 Αυγούστου 2025

Παραβάσεις:

Χρήση πυροτεχνημάτων

Άρθρο: 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 4.000 ευρώ

Κατοχή και χρήση λέιζερ από οπαδούς

Άρθρο: 16(2)(δ) Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 30.000 ευρώ

