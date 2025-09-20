Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την Ανόρθωση

Το άσχημο για την Ανόρθωση είναι πως όλο αυτό το σκηνικό με το οικονομικό και την προσπάθεια που γίνεται για επιβίωση, δεν απαλύνεται με το αγωνιστικό. Δηλαδή, και εκεί είναι «επικίνδυνα» τα πράγματα, αφού ξεκίνησε πολύ μέτρια τον φετινό μαραθώνιο. Όντας χωρίς νίκη σε τρεις αγώνες και με μόλις δύο βαθμούς, επιβάλλεται να αρχίσει να παίρνει τρίποντα.

Και απόψε (19:00) καλείται να το πράξει απέναντι σε μία αήττητη ομάδα έως τώρα, τον Εθνικό Άχνας μέσα στο Δασάκι. Δύσκολο το εγχείρημα, αλλά η επιλογή είναι μονάχα το διπλό ώστε να ανακουφιστεί και να αποκτήσει ψυχολογία, αφού με όλα όσα συμβαίνουν, επηρεάζονται όλοι. Ο ερχομός Κετσπάγια έφερε άλλον αέρα με την ΑΕΚ, όμως οι αδυναμίες δεν εξαφανίστηκαν από τη μία μέρα στην άλλη. Μία νίκη όμως θα δώσει τη δυνατότητα χωρίς αφόρητη πίεση να γίνουν διορθώσεις.

Ο τεχνικός της «Κυρίας» θα έχει και αυξημένες επιλογές μιας και επανέρχεται ο Αρτυματάς, έτοιμος είναι και ο Χρυσοστόμου, ενώ στην αποστολή θα βρίσκονται οι Μπέζους και Τσάκτας που αποκτήθηκαν στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου.