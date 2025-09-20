Έδωσαν τα χέρια, πετάει για Ισραήλ ο Λοΐζου και το αντίο πλησιάζει...

Τον δρόμο για την ολοκλήρωσή της έχει πάρει η μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Ισραηλινή ομάδα ήρθε κοντά στις αρχικές απαιτήσεις της Ομόνοιας, τόσο στο μέτωπο των χρημάτων όσο και στον τρόπο αποπληρωμής και έτσι έδωσε το πράσινο φως στον 22χρονο ακραίο επιθετικό για να πάει για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας.

Μετά από κάποιες μέρες διαπραγματεύσεων, οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια και ο ποδοσφαιριστής θα γίνει κάτοικος Τελ Αβίβ, κάτι που θα αποφέρει στα «πράσινα» ταμεία ένα ποσό κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Από τη μία η Ομόνοια χάνει ένα ισχυρό χαρτί, όμως από την άλλη βάζει ρευστό στα ταμεία της αφού τον Ιανοάριο θα τον έχανε τζάμπα, από τη στιγμή που ο παίκτης επιθυμούσε διακαώς μεταγραφή στο εξωτερικό και δεν θα ανανέωνε.