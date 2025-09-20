Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι για Μάριο Ηλία και Απόστολο Μακρίδη

Tις δικές του ιδιαιτερότητες έχει η αναμέτρηση του Εθνικού με την Ανόρθωση στο Δασάκι, όμως για δύο μέλη της «Κυρίας», δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι.

Από τη μία είναι η επιστροφή του Μάριου Ηλία, ο οποίος στα χρόνια που ήταν στην ομάδα της Άχνας, έκανε τις καλύτερες του παρουσίες που του έφεραν μεταγραφές. Άλλωστε από τον Εθνικό αναδείχθηκε. Tώρα βρίσκεται στην Ανόρθωση και αναζητά ένα νέο ξεκίνημα.

Η άλλη αφορά τον Απόστολο Μακρίδη που πέρασε ως προπονητής αλλά και ως αθλητικός διευθυντής από τον Εθνικό. Και αρκετές από τις επιλογές του έφεραν χρήμα στα ταμεία του Εθνικού.

Επιστρέφουν σε γνώριμα λημέρια και ασφαλώς θα συναντήσουν αρκετούς φίλους και θα θυμηθούν πολλά.

Χ.Χ