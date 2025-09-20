«Αγγίζει» το βραβείο Golden Boy ο Μουζακίτης!

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει γίνει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy, στην σχετική ψηφοφορία που διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από ενα εκατομμύριο καταμετρημένες ψήφοι, με τον μέσο του Ολυμπιακού να βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 378.000 ψήφους. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, με τη διαφορά που χωρίζει τον Τούρκο μεσοεπιθετικό με τον Μουζακίτη, να είναι στις 60.000 ψήφους.

Στην κατάταξη βρίσκονται ακόμη δύο Έλληνες ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, ο Χαράλαμπος Κωστούλας στην 26η θέση ενώ ανοδική πορεία σημειώνει και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

sdna.gr