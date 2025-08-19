ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

Τα όσα δήλωσαν οι Κώστας Σεραφείμ και Γιώργος Κωστής.

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσία των νέων στολών και των χορηγών του παρέθεσε ο Ολυμπιακός σήμερα. 

Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Σεραφείμ, είπε: «Διαχρονικά ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που μετά που πέρασε τη μεγάλη φουρτούνα, το 13-14, προσπαθούμε να κάνουμε προϋπολογισμούς ισορροπημένους.  Τα έσοδα είναι γνωστά, δεν τα υπερβαίνουμε . Γι'αυτό ο Ολυμπιακός δεν αναφέρεται πότε στα χρέη προς το κράτος. Κάναμε προυπολογισμό ισοζυγισμένο βάσει δεδομένων και οικονομικών που έχουμε μπροστά μας. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία για να κάνουμε ανταγωνιστική ομάδα, αλλά με σωστές επιλογές ο Ολυμπιακός μπορεί να δει την οποιαδήποτε ομάδα στα μάτια. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός μπήκε εξάδα και έφτασε στον τελικό του κυπέλλου».

Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Κωστής, ανέφερε αρχικά: «Φτιάξαμε μια ανταγωνιστική ομάδα για να ανταπεξέλθει στα επίπεδα της α' κατηγορίας». Για τα δυνατά φιλικά, είπε: «Εμείς δεν σκεφτόμαστε με αυτό τον τρόπο, έχουμε τη φιλοσοφία μας. Αντιμετωπίζουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο έχουμε απέναντι μας. Δεν παύει να είναι φιλικά. Για εμένα είναι σημαντικό ότι έγινε μια καλή προετοιμασία και σε αυτό θα στηριχθούμε για τη συνέχεια. Εκτός γηπέδου είμαστε αουτσάιντερ. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας».

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τόσοι ΑΠΟΕΛίστες στο «Αμμόχωστος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο περίμενε για την ανατολική Άρης και Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία!»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Κλήθηκαν στην εθνική Σερβίας για τα προκριματικά οι Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Ράτσιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λόπεθ-Αροστέγκι: «Προετοιμαζόμαστε για μια υπέροχη εβδομάδα στην Κύπρο» - ΒΙΝΤΕΟ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αφηνιασμένη και αποφασισμένη η Πάφος για... ένα όνειρο τρελό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεσηκώνονται οι Ολυμπιακοί για το τουρνουά payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή τον θέλει σαν τρελός αλλά η Σίβασπορ κρατά το κλειδί για τον Βέλικο Σίμιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι σκληρές μάχες για τις εφτά τελευταίες θέσεις και το ελληνικό... άρωμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ερυθρός Αστέρας - Πάφος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιδανικό για να κερδίσει χρόνο η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη