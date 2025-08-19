Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσία των νέων στολών και των χορηγών του παρέθεσε ο Ολυμπιακός σήμερα.

Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Σεραφείμ, είπε: «Διαχρονικά ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες που μετά που πέρασε τη μεγάλη φουρτούνα, το 13-14, προσπαθούμε να κάνουμε προϋπολογισμούς ισορροπημένους. Τα έσοδα είναι γνωστά, δεν τα υπερβαίνουμε . Γι'αυτό ο Ολυμπιακός δεν αναφέρεται πότε στα χρέη προς το κράτος. Κάναμε προυπολογισμό ισοζυγισμένο βάσει δεδομένων και οικονομικών που έχουμε μπροστά μας. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία για να κάνουμε ανταγωνιστική ομάδα, αλλά με σωστές επιλογές ο Ολυμπιακός μπορεί να δει την οποιαδήποτε ομάδα στα μάτια. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός μπήκε εξάδα και έφτασε στον τελικό του κυπέλλου».

Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Κωστής, ανέφερε αρχικά: «Φτιάξαμε μια ανταγωνιστική ομάδα για να ανταπεξέλθει στα επίπεδα της α' κατηγορίας». Για τα δυνατά φιλικά, είπε: «Εμείς δεν σκεφτόμαστε με αυτό τον τρόπο, έχουμε τη φιλοσοφία μας. Αντιμετωπίζουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο έχουμε απέναντι μας. Δεν παύει να είναι φιλικά. Για εμένα είναι σημαντικό ότι έγινε μια καλή προετοιμασία και σε αυτό θα στηριχθούμε για τη συνέχεια. Εκτός γηπέδου είμαστε αουτσάιντερ. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας».