Μπαίνει στην... εξίσωση ο Παπαγεωργίου και ο διπλός του στόχος

Κανονικά στο πλάνο του προπονητή του Εθνικού Ούγκο Μαρτίνς ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο Κύπριος μέσος ήταν στην αποστολή του φιλικού με την ΑΕΛ και πλέον υπολογίζεται από τον Πορτογάλο τεχνικό για την πρεμιέρα με τον Ακρίτα. Ήταν το τελευταίο χρονικό απόκτημα του Εθνικού και συγκεκριμένα 14ο και επέστρεψε στο Δασάκι μετά από κάποια χρόνια.

Έθεσε δύο βασικούς στόχους. Πρώτο να παίξει βασικός ώστε να βοηθήσει την ομάδα της Άχνας να υλοποιήσει τους στόχους της και δεύτερο να κάνει μια καλή χρονιά που θα του φέρει κλήση στην Εθνική ομάδα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μετά το διήμερο ρεπό ο Ούγκο Μαρτίνς και οι ποδοσφαιριστές του επιστρέφουν στο Δασάκι και πιάνουν δουλειά για τον αγώνα της πρεμιέρας με τον Ακρίτα την Κυριακή (19:00). Τόσο ο Μαρτίνς όσο και οι παίκτες του πήραν τις ανάσες στους και πλέον μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα.