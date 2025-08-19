Αφηνιασμένη και αποφασισμένη η Πάφος για... ένα όνειρο τρελό!

Είναι ικανή για όλα. Και το έχει αποδείξει. Η Πάφος FC φλερτάρει με τ΄ αστέρια και ο δρόμος προς την απόλυτη απογείωση έχει ακόμη δύο βήματα. Το ένα πρέπει να γίνει απόψε (22:00), στην καυτή έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Ήδη πέρασε δύο εμπόδια ώστε να βρεθεί στα πλέι οφ του Champions League. Και ευελπιστεί, απέναντι στην ομάδα του γνωστού μας Βλάνταν Μιλόγεβιτς, να τριτώσει το… καλό φέτος αφού πέτυχε δύο διπλά επί Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντιναμό Κιέβου. Και με το τρίτο θα έρθει πιο κοντά το όνειρο της συμμετοχής στο group stage της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί που σε θαυμάζουν όλοι και το χρήμα ρέει άφθονο.

Με διασφαλισμένη θέση στους ομίλους του Europa League, το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο έχει λιγότερη πίεση, μα περισσότερη δίψα. Ξέρει πως το εμπόδιο των Σέρβων είναι υψηλό, όμως εδώ και μία διετία έκανε πολλές υπερβάσεις. Και θα προσπαθήσει να κάνει ακόμη μία ούτως ώστε στη ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στο «Αλφαμέγα» να μπει με πλεονέκτημα. Έχει αποκτήσει το μέταλλο εκείνο που μπορεί να κάνει αποδράσεις που θα αφήσουν Ιστορία.

Μάλλον οι ίδιοι…

Η εμφάνιση στον επαναληπτικό με την Ντιναμό Κιέβου ήταν πολύ καλύτερη από τις άλλες και, με το όλο πλάνο που παρουσίασε, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο «έπνιξε» την ουκρανική ομάδα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πρόκριση να έρθει με σχετική ευκολία. Η λογική λέει πως ο Ισπανός τεχνικός θα διατηρήσει το ίδιο πλάνο και τα ίδια πρόσωπα στο αρχικό σχήμα για την αποψινή μάχη. Δεν θα έχει ωστόσο διαθέσιμο τον Κίνα που συμπλήρωσε κάρτες και έτσι χάνει μία επιλογή που μπορεί να κάνει τη διαφορά από τον πάγκο.

Ο Μιχαήλ θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια, οι Γκολντάρ και Λουκάσεν θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με τον Πηλέα και τον Μπρούνο να παίζουν στα δύο άκρα. Στο κέντρο θα είναι οι Σούνιτς, Πέπε και Τάνκοβιτς, με τους Όρσιτς και Κορέια να πλαισιώνουν τον Ντράγκομιρ. Αν προτιμηθεί ο Άντερσον, τότε εκτός μάλλον θα μείνει ο Όρσιτς και θα μετακινηθεί αριστερά ο Τάνκοβιτς.

Χωρίς Νταβίντ Λουίζ

Στους ομίλους, είτε αυτοί θα είναι του Champions League είτε του Europa, θα έρθει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Nταβίντ Λουίζ. Παρ' όλο που ο Βραζιλιάνος σταρ έχει ανεβάσει εντάσεις, δεν θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου, Χριστόφορος Ματθαίου, κατά την επιβίβαση της ομάδας για το Βελιγράδι. «Δεν έχουν γίνουν αλλαγές στον κατάλογο. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα δηλωθεί ο Νταβίντ Λουίζ για αυτές τις αναμετρήσεις αλλά, νομίζω, δεν θα αργήσει το ντεμπούτο του. Ο ποδοσφαιριστής προπονείται κανονικά», σχολίασε συγκεκριμένα.