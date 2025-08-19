Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, είχε αρκετά να πει σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95.0. Αναμέσα σε άλλα αναφέρθηκε και στην κάρτα φιλάθλου:

Αρχικά μίλησε για την πρεμιέρα απέναντι στον Ολυμπιακό: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ξεκινάμε το νέο πρωτάθλημα στην έδρα μας. Απέναντι μας μια ομάδα που επέστρεψε στην 1η κατηγορία. Το άγχος είναι σε εμάς, αφού είμαστε μπροστά στον κόσμο μας».

Για την αστυνομική σύσκεψη: «Έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και δεν ξέρουμε πως θα γίνει η ταυτοποίηση. Έχουν βάλει τον κόσμο να εκδώσει αυτές τις κάρτες και δεν έχουν ακόμη τα απαραίτητα σκάνερ για να ελέγχουν τις κάρτες. Όποιοσδήποτε μπορεί να πλαστογραφήσει, μπορεί να περάσει μέσα χωρίς σκανάρισμα. Αυτό είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία. Δεν πρέπει τρεις μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος να μην γνωρίζουμε αν θα τηρηθεί αυτό το πράγμα. Θα στέκονται 200 άνθρωποι στην είσοδο, αν δεν υπάρχουν σκάνερ δεν θα δημιουργηθεί ένταση; Θα σταλεί επιστολή από την Αστυνομία στον ΚΟΑ και το Υπουργείο καινοτομίας που θα ρωτούν πότε θα δοθούν τα σκάνερ. Εφορμούσαμε έναν νέο κανονισμό και δεν μπορούμε να τον κάνουμε πράξη. Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία. Φτάσαμε τρεις μέρες πριν την έναρξη. Στα ευρωπαϊκά, μας είπαν πέρναγαν με τον παλιό τρόπο ελέγχου. Το Αλφαμέγα δεν έχει λάβει ακόμη αυτά τα σκάνερ για να μπορέσει να κυλά ομαλά η είσοδος του κόσμου στο γήπεδο».

Αν θεωρεί ότι αυτό επηρεάζει τα εισιτήρια διαρκείας, είπε: «Βεβαίως, θεωρώ ότι τα σωματεία έχουν ήδη υποστεί οικονομική ζημιά. Υπάρχουν θέματα. Θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι ο κόσμος να μπει κανονικά στο γήπεδο, ελπίζουμε να λυθεί το θέμα και να βοηθήσουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο».

Για την προετοιμασία: «Εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε αγωνιστικά προβλήματα. Πέραν από τον Ιμανισίμουε που υπέστη θλάση. Είναι ο μοναδικός που θα είναι εκτός. Έχει εγγραφεί κανονικά και ο Νταβόρ, τον Νατέλ τον αναμένουμε αύριο βράδυ. Αν μπορέσει, αν εγγραφεί μέχρι την Παρασκευή θα είναι κι αυτός. Από αγωνιστικής πλευράς πάντως είναι έτοιμος»

Για τον Άγγελο Ανδρέου: «Είναι κανονικά μέρος της ομάδας. Όποιος κερδίσει τον προπονητή και δουλεύει στις προπονήσεις θα επιλέγεται. Το ρόστερ φέτος είναι αρκετά ποιοτικό και ανταγωνιστικό».

Για το αν θα πάρει επιθετικό η ΑΕΛ: «Ο Νατέλ είναι υπέρβαση, με ποιότητα και εμπειρία, ξέρει την Κύπρο και τον Τραμετσάνι. Αυτή η απόφαση έγινε σε συνεννόηση με τον προπονητή μας. Ταιριάζει με τη φιλοσοφία του τεχνικού επιτελείου. Από πλευράς διοίκησης κάναμε την υπέρβαση. Η οδηγία από τον προπονητή μας είναι ότι προχωράει με αυτούς που έχει εκτός αν γίνει κάποια αποχώρηση. Μπορεί και να παίξει στα άκρα και να σκοράρει, αυτόν μας υπέδειξε ο προπονητής μας και τον πήραμε».