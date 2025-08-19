Κλήθηκαν στην εθνική Σερβίας για τα προκριματικά οι Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Ράτσιτς
Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Ράτσιτς είναι στις κλήσεις της Σερβίας για τα ματς του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τρεις παίκτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι στις κλήσεις της Σερβίας για τα ματς του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και ο Ούρος Ράτσιτς του Άρη κλήθηκαν από τον Ντράγκαν Στόικοβιτς για τα παιχνίδια με τη Λετονία στις 6 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα και με την Αγγλία στις 9 του μήνα στο Βελιγράδι.
Στις κλήσεις είναι και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί.