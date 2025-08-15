ΚΟΠ: επιβάλλεται η δημιουργία μιας Τεχνικής Επιτροπής

Η δημιουργία μια ειδικής Τεχνικής Επιτροπής, η οποία θα συνέρχεται σε τακτά διαστήματα και θα συμβουλεύει την ΚΟΠ και τα σωματεία - μέλη της, πιστεύω ότι επιβάλλεται. Πάρτε για παράδειγμα τα οικονομικά των σωματείων που πολλές φορές ξεφεύγουν και προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Θα μπορούσε αυτή η επιτροπή να βοηθούσε όλα αυτά τα σωματεία να ελέγχουν με καλύτερο τρόπο τα οικονομικά τους. Εννοείται ότι θα συμμετέχουν στην επιτροπή και οικονομολόγοι, γνώστες του ποδοσφαίρου.

Είναι ύστερα οι ημερομηνίες διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Η περίοδος Αύγουστος - Σεπτέμβριος δεν προσφέρεται και τόσο. Στη χώρα μας τους μήνες Ιούλιο (προετοιμασία), Αύγουστο επικρατούν συνθήκες καύσωνα. Θα μπορούσε μια επιτροπή να βρει νέες ημερομηνίες ώστε η αγωνιστική περίοδος να αρχίζει Σεπτέμβριο. Καταντήσαμε πλέον μέσα σε αυτό το καμίνι να κινδυνεύει η υγεία των ποδοσφαιριστών. Ήδη ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου...

Όπως και να έχει, μια δυνατή Τεχνική Επιτροπή, της οποίας ο λόγος να περνά, θα πρέπει να δημιουργηθεί στην Κύπρο, αν θέλουμε το ποδόσφαιρό μας να βαδίσει στον σωστό δρόμο και να προοδεύσει πραγματικά. Αλλιώς, ας μείνουμε στους επενδυτές, ψεύτικους και αληθινούς, και δεν βαριέσαι αδελφέ!

Άλλωστε, κάποια στιγμή οι εκπρόσωποι των σωματείων μας στην ΚΟΠ δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα και να δίνουν λύσεις σε όλα...

Δημήτρης Δημητρίου