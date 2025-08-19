Οι σκληρές μάχες για τις εφτά τελευταίες θέσεις και το ελληνικό... άρωμα

Οι επτά τελευταίες θέσεις στη League phase του Champions League 2025/26 θα κριθούν στον γύρο των πλέι οφ, ο οποίος ξεκινά με τις 14 ομάδες να κάνουν το πρώτο από τα δύο αποφασιστικά βήματα στις 19 και 20 Αυγούστου και το δεύτερο την επόμενη εβδομάδα στις 26 και 27 Αυγούστου. Χωρίς ελληνική ομάδα, αλλά με ελληνική παρουσία, αυτή του Βαγγέλη Παυλίδη με την Μπενφίκα, του Χρήστου Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ, του Παντελή Χατζηδιάκου με την Κοπεγχάγη και του Θανάση Παοαδούδη με την Πάφο.

Όπως είναι γνωστό συμμετέχουν 10 ομάδες από το Champions Path (τέσσερις μπαίνουν σε αυτόν τον γύρο, μαζί με τους έξι νικητές του τρίτου προκριματικού γύρου) και τέσσερις από το League Path. Οι νικητές κάθε αγώνα προκρίνονται στη League phase του Champions League, ενώ οι ηττημένες ομάδες προκρίνονται στη League phase του Europa League.

Φερεντσβάρος-Καραμπάχ

Η Φερεντσβάρος και η Καραμπάγκ φτάνουν στα playoffs μετά από συναρπαστικές νίκες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η ομάδα του Ρόμπι Κιν νίκησε τη Λουντογκόρετς με 3-0 στον καθοριστικό αγώνα της Βουδαπέστης μετά από έναν πρώτο αγώνα χωρίς γκολ, ενώ η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν νίκησε τη Σκέντια με συνολικό σκορ 6-1. Η Καραμπάχ κέρδισε (3-1) τον μόνο προηγούμενο αγώνα σε διοργάνωση της UEFA μεταξύ των δύο ομάδων, φέρνοντας ισοπαλία εντός έδρας πριν κερδίσει εκτός έδρας στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League 2022/23, και ελπίζει σε μια ακόμη αξέχαστη εμφάνιση στην ουγγρική πρωτεύουσα. Nα σημειωθεί ότι η Φερεντσβάρος έφτασε τελευταία φορά στο Champions League το 2020/21, ενώ η τελευταία συμμετοχή της Καραμπάχ ήταν το 2017/18.

Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ

Οι Ρέιντζερς -που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό- και η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, συναντήθηκαν σε φιλικό μόλις τον περασμένο μήνα, με ισοπαλία 2-2 στο στάδιο «Ibrox». Η Ρέιντζερς αντιστάθηκε στην αντεπίθεση της Βικτόρια Πλζεν στον επαναληπτικό αγώνα, ενώ η Κλαμπ Μπριζ ανέκαμψε μετά την ήττα με 2-0 από τη Σάλτσμπουργκ. Με οδηγό τον καλοκαιρινό διορισμό του Ράσελ Μάρτιν, οι Ρέιντζερς στοχεύουν στην επιστροφή τους στο Champions League μετά τη συμμετοχή τους στο 2022/23, η οποία ήταν η πρώτη τους από το 2010/11.

Η Κλαμπ Μπριζ, από την άλλη πλευρά, έχει αγωνιστεί σε επτά από τις τελευταίες εννέα σεζόν, φτάνοντας στους «16» την περασμένη σεζόν, η οποία κορυφώθηκε με μια νίκη επί της Αταλάντα στα playoff των νοκ άουτ και ολοκληρώθηκε με ήττα από την Άστον Βίλα. Οι τελευταίοι αγώνες μεταξύ αυτών των δύο ομάδων ήταν στη φάση των ομίλων της εναρκτήριας διοργάνωσης του Champions League το 1992/93. Μια ισοπαλία 1-1 στο Βέλγιο ακολουθήθηκε από μια εντός έδρας νίκη 2-1 για την Ρέιντζερς.

Μπόντε Γκλιμτ-Στουρμ Γκρατς

Μετά από μια σεζόν ρεκόρ στο Europa League, η πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπόντε/Γκλιμτ στοχεύει τώρα στην πρώτη της συμμετοχή στο Champions League. Η ομάδα του Κιέτιλ Κνούτσεν έγινε η πρώτη νορβηγική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά μίας ανδρικής διοργάνωσης συλλόγων της UEFA, πριν ηττηθεί από την τελική νικήτρια Τότεναμ και απολαύσει πολλές αξέχαστες ευρωπαϊκές βραδιές στο δρόμο. Μία από τις 36 ομάδες που συμμετείχαν στην εναρκτήρια League phase του Champions League την περασμένη σεζόν, η πρωταθλήτρια Αυστρίας Στουρμ Γκρατς αγωνίζεται για την ευκαιρία να βελτιώσει την 30ή θέση της. Κάτι τέτοιο απαιτεί να σπάσει ένα ανεπιθύμητο σερί, καθώς η αυστριακή ομάδα έχει χάσει τα τελευταία τέσσερα προκριματικά του Champions League.

Οι μόνες προηγούμενες αναμετρήσεις της Στουρμ Γκρατς με αντίπαλο από την Νορβηγία στην Ευρώπη , ήταν εναντίον της Χάουγκεσουντ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2019/20. Έχασε με συνολικό σκορ 3-2 παρά τη νίκη της εντός έδρας με 2-1.

Σέλτικ- Καϊράτ Αλμάτι

Η πρωταθλήτρια Σκωτίας Σέλτικ μπαίνει στον γύρο των playoffs με την ελπίδα να εξασφαλίσει την 14η συμμετοχή της στο Champions League και την τέταρτη συνεχόμενη. Οι παίκτες του Μπρένταν Ρότζερς εντυπωσίασαν στη διοργάνωση την περασμένη σεζόν, καταλαμβάνοντας την 21η θέση στη League phase και παίρνοντας την πρόκριση στα playoffs των νοκ άουτ, όπου ηττήθηκαν οριακά από την Μπάγερν Μονάχου. Ενώ η Σέλτικ στοχεύει να προσθέσει…σελίδες καταξίωσης από το Champions League, η Καϊράτ Αλμάτι ονειρεύεται την πρώτη της πρόκριση στη League phase /σε όμιλο της διοργάνωσης. Η ομάδα του Καζακστάν επικράτησε στα πέναλτι της Σλόβαν Μπρατισλάβα στον τρίτο προκριματικό γύρο, δείχνοντας ψυχραιμία υπό πίεση που μπορεί να προσφέρει ενθάρρυνση εδώ. Αυτή είναι η 40ή συμμετοχή της Σέλτικ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών / Champions League. Μόνο πέντε άλλες ομάδες έχουν φτάσει σε αυτό το σύνολο.

Βασιλεία-Κοπεγχάγη

Η Βασιλεία μπαίνει στα playoffs μετά την κατάκτηση της ελβετικής Super League και του ελβετικού Κυπέλλου το 2024/25. Αυτές οι νίκες επιβλέφθηκαν από τον Φάμπιο Σελεστίνι, αλλά τώρα είναι η σειρά του Λουντοβίκ Μαγκνίν να αφήσει το στίγμα του. Η εξασφάλιση της πρώτης τους κανονικής συμμετοχής στο Champions League από το 2017/18 θα ήταν σίγουρα μια αρχή. Η Κοπεγχάγη, του Παντελή Χατζηδιάκου, ολοκλήρωσε επίσης ένα εγχώριο νταμπλ στη Δανία την περασμένη σεζόν και φτάνει στα playoffs με αυτοπεποίθηση, αφού νίκησε σαρωτικά τη Μάλμε με 5-0 στον καθοριστικό αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου στο «Πάρκεν». Η νίκη επί της Βασιλείας θα την έδινε την τρίτη της συμμετοχή σε League phase / όμιλο του Champions League σε τέσσερα χρόνια και θα διεύρυνε το δανικό ρεκόρ των έξι συμμετοχών της στη διοργάνωση. Οι μόνοι προηγούμενοι αγώνες της Κοπεγχάγης σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον ελβετικής ομάδας είναι δύο νίκες με 1-0 εναντίον της Λουγκάνο στη φάση των ομίλων του Europa League 2019/20.

Φενερμπαχτσέ -Μπενφίκα

Η Φενερμπαχτσέ στοχεύει να φτάσει στο Champions League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2008/09, προκρινόμενη στα playoffs μετά τη νίκη επί της Φέγενορντ με 5-2 στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο -δανεικός- Ζον Ντουράν, που έφτασε το καλοκαίρι, σκόραρε, όπως και ο συμπαίκτης του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, καθώς οι παίκτες του Ζοζέ Μουρίνιο ανέτρεψαν την ήττα στον πρώτο αγώνα. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, δεύτερη στη βαθμολογία της Πορτογαλίας για τη σεζόν 2024/25, αντιμετωπίζει την δευτεραθλήτρια Τουρκίας. Οι παίκτες του Μπρούνο Λάζε προκρίθηκαν από τον τρίτο προκριματικό γύρο με δύο νίκες με 2-0 επί της Νις, φέρνοντάς τους σε απόσταση δύο αγώνων από την πρόκριση στη League phase / όμιλο του Champions League για 15η φορά σε 16 σεζόν. Έχοντας νικήσει και στους τρεις προηγούμενους αγώνες της σε δύο διπλές αναμετρήσεις της UEFA εναντίον της Φενερμπαχτσέ, τα σημάδια είναι θετικά. Επίσης η Μπενφίκα είναι αήττητη στους τελευταίους επτά αγώνες της σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον τουρκικών ομάδων (3 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19/08

22:00 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

22:00 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος)

22:00 Ρέιντζερς (Σκωτία) - Μπριζ (Βέλγιο)

Τετάρτη 20/08

22:00 Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

22:00 Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

22:00 Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία)

22:00 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)