Ξεσηκώνονται οι Ολυμπιακοί για το τουρνουά payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης

Η κάθοδος του Ολυμπιακού Πειραιώς στην Κύπρο για το τουρνουά payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης προκαλεί πρωτοφανή κινητοποίηση στους φίλους της ομάδας στο νησί.

Οι ερυθρόλευκοι μετρούν χιλιάδες υποστηρικτές στην Κύπρο και ήδη η προπώληση των εισιτηρίων δείχνει πως η φετινή διοργάνωση θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη εμφάνιση της ομάδας στη χώρα μας.

Το περσινό sold out, όταν στο τουρνουά συμμετείχε ο Παναθηναϊκός, αποτελεί αυτή τη φορά μια άτυπη «πρόκληση» για τον Ολυμπιακό. Οι φίλαθλοι της ομάδας ετοιμάζονται να δημιουργήσουν καυτή ατμόσφαιρα και να δώσουν δυναμικό «παρών» στις κερκίδες.

Κλείσε τώρα θέση, μέσω soldoutticketbox.com, σε όλα τα καταστήματα Stephanis Παγκύπρια και στους Συνδέσμους Φιλάθλων του Ολυμπιακού στην Κύπρο, για να μην χάσεις το υπερθέαμα

Η μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει και αναμένεται να μείνει αξέχαστη!

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Διαβαστε ακομη