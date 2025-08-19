ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ερυθρός Αστέρας - Πάφος

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ερυθρός Αστέρας - Πάφος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Πάφος FC δίνει απόψε, στις 22:00, τη μεγαλύτερη αναμέτρηση της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα για τα πλέι οφ της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ με στόχο να γίνει τρίτη κυπριακή ομάδα που θα πετύχει κάτι τέτοιο. Ένα ματς με ξεχωριστό άρωμα πρόκρισης, απέναντι σε έναν παραδοσιακό ευρωπαϊκό αντίπαλο με βαρύ όνομα με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για το μεγάλο παιχνίδι.

Η νίκη του Ερυθρού Αστέρα δίνεται από την Stoiximan στο 1.65, η ισοπαλία στα 4.15, ενώ η ιστορική επικράτηση της Πάφου στο Βελιγράδι προσφέρεται στα 4.85. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες έχει απόδοση 1.70, ενώ για τον Άντερσον Σίλβα, τον παίκτη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.05 στο να βρει δίχτυα.

Το παιχνίδι αναμένεται έντονο και γεμάτο φάσεις, με το όριο των 10,5 κόρνερ να αποτιμάται στα 2.32. Παράλληλα, η Stoiximan δίνει απόδοση 7.80 στο ενδεχόμενο να υπάρξει κόκκινη κάρτα και καταλογισμός πέναλτι, στοιχείο που δείχνει πόσο μεγάλη ένταση αναμένεται να έχει η αναμέτρηση.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

ΚΥΠΡΟΣ

