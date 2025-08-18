Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος!

Μπαίνοντας στη νέα εβδομάδα, αρχίζει και αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στην Κύπρο. Το πρώτο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025 – 2026 έχει οριστεί για την Παρασκευή, ενώ άλλα τέσσερα θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, δυο το Σάββατο και ισάριθμα την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι δυο από τα παιχνίδια της πρεμιέρας έχουν αναβληθεί. Σύμφωνα με την προκήρυξη και μετά από σχετικά αιτήματα, οι αγώνες Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας αναβλήθηκαν λόγω υποχρεώσεων της Πάφος FC, της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στα πλέι οφ των διοργανώσεων της UEFA. Η ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πάνω αγώνων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με βάση σημερινή (18/08) ενημέρωση από την ΚΟΠ, ο αγώνας μεταξύ του Άρη και του Απόλλωνα άλλαξε ώρα και πήγε από τις 20:00 στις 19:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Παρασκευή 22/08

20:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Σάββατο 23/08

19:00 Άρης - Απόλλων

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή 24/08

19:00 Εθνικός Άχνας - Ακρίτας Χλώρακας

20:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. - ΑΠΟΕΛ