Λόπεθ-Αροστέγκι: «Προετοιμαζόμαστε για μια υπέροχη εβδομάδα στην Κύπρο» - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ημέρες πριν το ταξίδι της Εθνικής Ισπανίας στην Κύπρο για την συμμετοχής της στον Γ’ Όμιλο του FIBA EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στο Αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ο Χάβι Λόπεθ-Αροστέγκι στέλνει το δικό του μήνυμα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθουμε στην Κύπρο. Προετοιμαζόμαστε για μία υπέροχη εβδομάδα εκεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε μπάσκετ μπροστά σας. Τα λέμε εκεί».

Ο 28χρονος, ύψους 2.00μ., φόργουορντ της Βαλένθια, έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ισπανίας στο FIBA EuroBasket 2022 που έγινε στην Γερμανία.

Κατά την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με την Βαλένθια στο EuroCup όπου σε 20 παιχνίδια σημείωσε 10.4 πόντους και μάζεψε 3.9 ριμπάουντ σε 17.1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Εισιτήρια για όλους τους αγώνες του FIBA EuroBasket 2025 είναι ακόμη διαθέσιμα αποκλειστικά online, στο: https://www.more.com/cy-en/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/