ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Στοίχημα να στηριχθεί ο πρώτος γύρος με Κύπριους διαιτητές - Να δαμάσουμε το "θηρίο" της προκατάληψης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Στοίχημα να στηριχθεί ο πρώτος γύρος με Κύπριους διαιτητές - Να δαμάσουμε το "θηρίο" της προκατάληψης»

«Η προκατάληψη είναι θηρίο που κανένας δεν μπόρεσε να δαμάσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά με έργο, μεθοδικότητα, χαμηλά τα κεφάλια, με προσοχή και σωστή συμπεριφορά μπορούμε να την πολεμήσουμε».

Με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, άνοιξε τις εργασίες του Ετήσιου Σεμιναρίου Διαιτησίας, καλωσορίζοντας τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο. Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι αφοσιωμένοι και αποφασισμένοι να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό διαιτητικό έργο, διαβεβαιώνοντας πως η Ομοσπονδία θα σταθεί δίπλα τους.

Υπογράμμισε ότι η κυπριακή διαιτησία πρέπει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο: «Με έργα και όχι λόγια μπορούμε να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο. Η πρόθεσή μας να στηριχθεί ο πρώτος γύρος με Κύπριους διαιτητές είναι το δικό σας στοίχημα. Θα αξιολογούμε συνεχώς την απόδοση. Η προκατάληψη δεν φεύγει με λόγια, μόνο με πράξεις».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ έκανε ειδική αναφορά στις θετικές επιδόσεις των Κύπριων διαιτητών σε διεθνείς αγώνες, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το ίδιο θα επιτευχθεί και στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέδειξε τη συνεργασία που έχει καθιερωθεί με τον Σύνδεσμο Διαιτητών, ώστε να υπάρχει θεσμικό όργανο άμεσου διαλόγου και συνεννόησης για όλα τα ζητήματα της διαιτησίας. 

Στο δικό του χαιρετισμό, ο κ. Φοίβος Βάκη, Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠ επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανέφερε προς τους διαιτητές:

«Εύχομαι να διεκπεραιωθεί αυτό το σεμινάριο όσο πιο καλά γίνεται. Σας καλώ να στηρίξετε και να υποστηρίξετε μέσα στα γήπεδα την προσπάθεια της Ομοσπονδίας. Θέλουμε μέσα από το σεμινάριο να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε όσο το δυνατό καλύτερα για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Προσδοκούμε με την παρουσία σας να είσαστε εξαιρετικοί στο έργο σας και μπορείτε να είσαστε. Είσαστε μαζί με την Επιτροπή Διαιτησίας οι συνεργάτες του κ. Νταμάτο και της Ομοσπονδίας. Είμαστε δίπλα σας, θα σας στηρίξουμε και θα απαιτήσουμε κι εσείς με τη σειρά σας να βοηθήσετε στην προσπάθεια για να ανεβάσουμε το επίπεδο της διαιτησίας».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σε αυτή την ομάδα της Κύπρου στέλνει με 83% τo transfermarkt τον Στέφαν Ντράζιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αφού δεν είδε... προκοπή με Τζόλη, στρέφεται σε Ελ Κανούς η Πάλας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόντα στον Άρη Λεμεσού ο Τιάγκο Ενρίκε – Κρατά ποσοστό η Φλουμινένσε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλάμπρια: «Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό, μακάρι να δω φωτογραφία μου και εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ασφάλεια και σταθερότητα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

FIFA: Ο Ινφαντίνο καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» ρατσιστικές προσβολές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν ιδιαίτερο έστω και φιλικό και έτοιμος για την πρόκληση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γαλλία: Αρνητικό ρεκόρ γκολ μετά 10 χρόνια στην Ligue 1

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Μπλόκο» στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για Κροατία!

Ελλάδα

|

Category image

Αποθέωσε την Πάφο ο Μιλόγεβιτς: «Εντυπωσιακή ομάδα, με υπομονή και σωστή δουλειά»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπήκε και η Λιλ στο... παιχνίδι για Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί» - Δηλώσεις Στυλιανού και Πασιαλή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σοβαρός τραυματισμός για Λουκάκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπόλικη ιστορία σε δύο χρόνια, ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή της!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά στέλνει αρνητικά μηνύματα στα φιλικά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη