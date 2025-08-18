«Στοίχημα να στηριχθεί ο πρώτος γύρος με Κύπριους διαιτητές - Να δαμάσουμε το "θηρίο" της προκατάληψης»

«Η προκατάληψη είναι θηρίο που κανένας δεν μπόρεσε να δαμάσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά με έργο, μεθοδικότητα, χαμηλά τα κεφάλια, με προσοχή και σωστή συμπεριφορά μπορούμε να την πολεμήσουμε».

Με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, άνοιξε τις εργασίες του Ετήσιου Σεμιναρίου Διαιτησίας, καλωσορίζοντας τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο. Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι αφοσιωμένοι και αποφασισμένοι να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό διαιτητικό έργο, διαβεβαιώνοντας πως η Ομοσπονδία θα σταθεί δίπλα τους.

Υπογράμμισε ότι η κυπριακή διαιτησία πρέπει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο: «Με έργα και όχι λόγια μπορούμε να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο. Η πρόθεσή μας να στηριχθεί ο πρώτος γύρος με Κύπριους διαιτητές είναι το δικό σας στοίχημα. Θα αξιολογούμε συνεχώς την απόδοση. Η προκατάληψη δεν φεύγει με λόγια, μόνο με πράξεις».

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ έκανε ειδική αναφορά στις θετικές επιδόσεις των Κύπριων διαιτητών σε διεθνείς αγώνες, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το ίδιο θα επιτευχθεί και στην Κύπρο. Παράλληλα, ανέδειξε τη συνεργασία που έχει καθιερωθεί με τον Σύνδεσμο Διαιτητών, ώστε να υπάρχει θεσμικό όργανο άμεσου διαλόγου και συνεννόησης για όλα τα ζητήματα της διαιτησίας.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο κ. Φοίβος Βάκη, Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠ επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανέφερε προς τους διαιτητές:

«Εύχομαι να διεκπεραιωθεί αυτό το σεμινάριο όσο πιο καλά γίνεται. Σας καλώ να στηρίξετε και να υποστηρίξετε μέσα στα γήπεδα την προσπάθεια της Ομοσπονδίας. Θέλουμε μέσα από το σεμινάριο να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε όσο το δυνατό καλύτερα για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Προσδοκούμε με την παρουσία σας να είσαστε εξαιρετικοί στο έργο σας και μπορείτε να είσαστε. Είσαστε μαζί με την Επιτροπή Διαιτησίας οι συνεργάτες του κ. Νταμάτο και της Ομοσπονδίας. Είμαστε δίπλα σας, θα σας στηρίξουμε και θα απαιτήσουμε κι εσείς με τη σειρά σας να βοηθήσετε στην προσπάθεια για να ανεβάσουμε το επίπεδο της διαιτησίας».