Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

Μετρούν αντίστροφα στον Απόλλωνα για την έναρξη του πρωταθλήματος, με το κλίμα στην ομάδα να είναι πολύ καλό και στο Κολόσσι υπάρχει αισιοδοξία πως, με σωστή δουλειά και προσήλωση, η σεζόν θα κυλήσει εντελώς διαφορετικά από την περσινή. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με θετικά δείγματα το προηγούμενο Σάββατο, στο φιλικό απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, και πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στην αναμέτρηση της πρεμιέρας με τον Άρη (23/08, 19:00).

Ο στόχος για το συγκρότημα του Αυγουστή ξεκάθαρος, παρόλο που το εμπόδιο είναι υψηλό. Οι κυανόλευκοι θέλουν το νικηφόρο ξεκίνημα για να πάρουν ψυχολογική ώθηση και να επέλθει αυτοπεποίθηση.

Στα αγωνιστικά νέα, οι Μπράουν και Μάρκες αναμένεται να τεθούν στη διάθεση του Κύπριου τεχνικού, ενώ χρειάζονται ακόμα λίγο χρόνο προσαρμογής για να φτάσουν τον βαθμό ετοιμότητας των υπόλοιπων συμπαικτών τους οι Μπράντον Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκεζ.

Τέλος στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Απόλλωνας συνεχίζει να ψάχνει ποιοτική ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, με τον Κύπριο τεχνικό να ξεκαθαρίζει πως δεν θα γίνουν βιαστικές κινήσεις.