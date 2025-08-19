ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αυγουστή τον θέλει σαν τρελός αλλά η Σίβασπορ κρατά το κλειδί για τον Βέλικο Σίμιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αυγουστή τον θέλει σαν τρελός αλλά η Σίβασπορ κρατά το κλειδί για τον Βέλικο Σίμιτς

Τα δεδομένα με το ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον Σέρβο.

Με τον Βέλικο Σίμιτς θέλει να κλείσει το μεταγραφικό του παζλ ο Απόλλωνας, έναν παίκτη που ο Σωφρόνης Αυγουστή γνωρίζει πολύ καλά αφού συνεργάστηκαν στην Ομόνοια. Και σαφώς εφόσον οι κυανόλευκοι καταφέρουν και τον εντάξουν στο δυναμικό τους, με βάσει τα όσα μας έδειξε στους πράσινους ο Σέρβος, θα ανέβει και άλλο επίπεδο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Δεν είναι όμως εύκολη η υπόθεση καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σίβασπορ η οποία τον περασμένο Ιανουάριο έδωσε περίπου μισό εκατομμύριο για να τον πάρει από την Ομόνοια. Και είναι πασιφανές πως η Τούρκικη ομάδα κρατά το κλειδί για «επαναπατρισμό» του Σίμιτς, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Κύπρο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Απόλλωνα θα ψάξουν και την περίπτωση δανεισμού εφόσον η Σίβασπορ έχει υψηλές απαιτήσεις. Το δεδομένο είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν την υπέρβαση για έναν παίκτη που ο Αυγουστή θέλει σαν... τρελός μιας και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι μπορεί να του προσφέρει.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε ο Γιουσούφα Φαλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

A Bola: «Κοντά σε Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες-Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του δανεισμού από Παρί»

Ελλάδα

|

Category image

Ηχούν σειρήνες, αλλά... Βόλφσμπεργκερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τόσοι Απολλωνίστες πάνε «Alphamega»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Σωτήρης Νίνης!

Ελλάδα

|

Category image

Τυπικό τέλος με Πολυκάρπου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Tράμπζονσπορ και Παναθηναϊκός θέλουν τον Ρενάτο Σάντσες»!

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στην... εξίσωση ο Παπαγεωργίου και ο διπλός του στόχος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τόσοι ΑΠΟΕΛίστες στο «Αμμόχωστος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο περίμενε για την ανατολική Άρης και Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία!»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη