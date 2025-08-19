Ο Αυγουστή τον θέλει σαν τρελός αλλά η Σίβασπορ κρατά το κλειδί για τον Βέλικο Σίμιτς

Με τον Βέλικο Σίμιτς θέλει να κλείσει το μεταγραφικό του παζλ ο Απόλλωνας, έναν παίκτη που ο Σωφρόνης Αυγουστή γνωρίζει πολύ καλά αφού συνεργάστηκαν στην Ομόνοια. Και σαφώς εφόσον οι κυανόλευκοι καταφέρουν και τον εντάξουν στο δυναμικό τους, με βάσει τα όσα μας έδειξε στους πράσινους ο Σέρβος, θα ανέβει και άλλο επίπεδο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Δεν είναι όμως εύκολη η υπόθεση καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σίβασπορ η οποία τον περασμένο Ιανουάριο έδωσε περίπου μισό εκατομμύριο για να τον πάρει από την Ομόνοια. Και είναι πασιφανές πως η Τούρκικη ομάδα κρατά το κλειδί για «επαναπατρισμό» του Σίμιτς, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Κύπρο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Απόλλωνα θα ψάξουν και την περίπτωση δανεισμού εφόσον η Σίβασπορ έχει υψηλές απαιτήσεις. Το δεδομένο είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν την υπέρβαση για έναν παίκτη που ο Αυγουστή θέλει σαν... τρελός μιας και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι μπορεί να του προσφέρει.