ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2025/26 φτάνει στο τέλος της, με τη σέντρα να πλησιάζει. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (24/8), οι ελληνικές ομάδες της Stoiximan Super League θα ριχτούν στη μάχη της πρώτης αγωντιστικής.

Λίγες ημέρες πριν ανοίξει η αυλαία, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τα κριτήρια ισοβαθμίας που ισχύουν στο πρωτάθλημα, με βάση τον ΚΑΠ και το άρθρο 20 των κανονισμών της ΕΠΟ.

Αναλυτικά οι κανονισμοί:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

 2. Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

3. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

4. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

5. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

6. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

7. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το δείγματα έφεραν αισιοδοξία στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τόσοι ΑΠΟΕΛίστες στο «Αμμόχωστος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο περίμενε για την ανατολική Άρης και Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα κριτήρια ισοβαθμίας για τη σεζόν 2025/26 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

«Δεν θα γίνεται σωστή ταυτοποίηση, μόνο με φωτογραφία!»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι νέες εμφανίσεις, οι χορηγοί και ο στόχος για τη νέα χρονιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

«Θα περιμένουμε ακόμα μερικές μέρες για Σαρφό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Κλήθηκαν στην εθνική Σερβίας για τα προκριματικά οι Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Ράτσιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λόπεθ-Αροστέγκι: «Προετοιμαζόμαστε για μια υπέροχη εβδομάδα στην Κύπρο» - ΒΙΝΤΕΟ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αφηνιασμένη και αποφασισμένη η Πάφος για... ένα όνειρο τρελό!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεσηκώνονται οι Ολυμπιακοί για το τουρνουά payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Αυγουστή τον θέλει σαν τρελός αλλά η Σίβασπορ κρατά το κλειδί για τον Βέλικο Σίμιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι σκληρές μάχες για τις εφτά τελευταίες θέσεις και το ελληνικό... άρωμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ερυθρός Αστέρας - Πάφος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιδανικό για να κερδίσει χρόνο η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη