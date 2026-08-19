Η Άρσεναλ παίρνει τον Κόνσα!

Ο διεθνής αμυντικός βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου στη λίστα του Μικέλ Αρτέτα και πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία!

Ο Έζρι Κόνσα βρίσκεται μια «ανάσα» από την Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να ολοκληρώνει ιδανικά την αμυντική του γραμμή, την ίδια στιγμή που ο Σαλιμπά παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού. Οι συζητήσεις μεταξύ των «κανονιέρηδων» και της Άστον Βίλα βρίσκονται στην τελική ευθεία και ο Άγγλος διεθνής αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Ο Άγγλος αμυντικός αποτέλεσε βασική επιλογή στο κέντρο της άμυνας της Άστον Βίλα την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Europa League και στην τέταρτη θέση της Premier League.

Η Άρσεναλ είχε κυκλώσει το όνομα του Άγγλου διεθνούς από την αρχή του καλοκαιριού, θέλοντας να ενισχύσει τα μετόπισθεν.

Οι δύο πλευρές συζητούν για να βρεθεί η… χρυσή τομή μεταξύ της προσφοράς της Άρσεναλ και των απαιτήσεων των «βίλανς», προκειμένου ο Κόνσα να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Αγγλίας.

england365.gr