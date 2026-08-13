Σεντ Τρούιντεν το επόμενο εμπόδιο για την Ομόνοια - Δείτε το προφίλ της

Απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν θα διεκδικήσει η Ομόνοια την πρόκρισή της στη League phase του Europa League.

Ο πρώτος αγώνας είναι ορισμένος για την 20ή Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στο ΓΣΠ στις 27 του Αυγούστου.

Όταν μιλάμε για Βέλγικη ομάδα, πρόκειται ασφαλώς για ένα υψηλό εμπόδιο καθώς προέρχεται από ένα πρωτάθλημα... υψηλών ταχυτήτων. Δεν συγκαταλέγεται στα μεγαθήρια της χώρας, όμως την περσινή σεζόν έκανε... το θαύμα της, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκό εισιτήριο, κατακτώντας την 3η θέση.

Κοστολογείται από το transfermarkt στα 29,2 εκατομμύρια ευρώ και όπως γίνεται αντιληπτό, είναι ομάδα με σημαντικά περουσιακά στοιχεία στο ρόστερ της. Τέτοιος είναι ο Ιάπωνας τερματοφύλακας Κοκούμπο (5 εκατομμύρια) ενώ στα 3,5 κοστολογείται ο Βελγομαροκινός εξτρέμ Ιλίας Σεμπαουί.

Η Βελγική ομάδα πορεύεται με νέο τεχνικό φέτος αφού τα ηνία της ομάδας από τον Ιούλιο πήγαν στον 44χρονο Φρέντερικ Ντε Μάγιερ. Έδρας της είναι το «Ντάιο Βασάμπι Στάγεν» χωρητικότητας περίπου 12.000 θέσεων.

Είναι ήδη σε... δράση, παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε στην Ευρώπη αφού το πρωτάθλημα Βελγίου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, με τη Σεντ Τρούιντεν να μένει στο 1-1 εντός έδρας με αντίπαλο τη Λόμελ.