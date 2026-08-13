Eπί εποχής Παπασταύρου έγινε… μόδα η είσοδος σε όμιλο για την Ομόνοια!

Η Ομόνοια συνεχίζει στα πλέι οφ του Εuropa League μετά την πρόκρισή της επί της Λίνκολν, όμως συνάμα με αυτή την επιτυχία, «κλείδωσε» θέση σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα οι πράσινοι έχουν σίγουρη «θέση» στο Conference League, ωστόσο ο μεγάλος τους στόχος είναι να μπουν στη League phase της δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, αν και φυσικά στόχο πάντα ήταν να μπουν στο Champions League.

Πάντως επί εποχής Σταύρου Παπασταύρου στο διοικητικό πηδάλιο, έγινε… μόδα η είσοδος σε όμιλο. Θα είναι η 6η φορά.

Η αρχή έγινε το 2020-21 με το Europa League, με προπονητή και πάλι τον Χένινγκ Μπεργκ, διοργάνωση στην οποία έπαιξε και το 2022-23 ενώ άλλες τρεις φορές βρέθηκε στο Conference League. Το 2021-22, το 2024-25 και 2025-26.