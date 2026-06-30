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Το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού

Ανακοίνωση από τους μαυροπράσινους οι οποίοι παρουσιάζουν τους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Κωστή

Αναλυτικά: 

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας παρουσιάζει το προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Αρχηγός Ποδοσφαιρικού Τμήματος: Πέτρος Πέτρου

Προπονητής: Γιώργος Κωστή

Βοηθός Προπονητή: Χριστός Χατζηπαντελίδης

Γυμναστής: Νίκος Μπίντσης

Βοηθός Γυμναστή: Σάββας Γιαζός

Εργοφυσιολόγος: Αντώνης Γρηγοριάδης

Προπονητής Τερματοφυλάκων: Ευάγορας Χατζηφραγκίσκου

Head Physio: Κωνσταντίνος Βωνιάτης

Εξωτερικός Συνεργάτης: Δημήτρης Κατσαρής

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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