Το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανακοίνωση από τους μαυροπράσινους οι οποίοι παρουσιάζουν τους άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Κωστή
Αναλυτικά:
Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας παρουσιάζει το προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.
Αρχηγός Ποδοσφαιρικού Τμήματος: Πέτρος Πέτρου
Προπονητής: Γιώργος Κωστή
Βοηθός Προπονητή: Χριστός Χατζηπαντελίδης
Γυμναστής: Νίκος Μπίντσης
Βοηθός Γυμναστή: Σάββας Γιαζός
Εργοφυσιολόγος: Αντώνης Γρηγοριάδης
Προπονητής Τερματοφυλάκων: Ευάγορας Χατζηφραγκίσκου
Head Physio: Κωνσταντίνος Βωνιάτης
Εξωτερικός Συνεργάτης: Δημήτρης Κατσαρής
Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο.