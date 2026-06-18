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Ξανά στον Ολυμπιακό κι επίσημα ο Πεχλιβάνης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ξανά στον Ολυμπιακό κι επίσημα ο Πεχλιβάνης

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μάριου Πεχλιβάνη στον Ολυμπιακό.

Ο 31χρονος άσος επιστρέφει στους μαυροπράσινους μετά από μια τριετία στον Εθνικό, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την επιστροφή του Κύπριου ποδοσφαιριστή Μάριου Πεχλιβάνη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο Μάριος Πεχλιβάνης είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς φόρεσε τη μαυροπράσινη φανέλα για έξι αγωνιστικές περιόδους, καταγράφοντας συνολικά 130 συμμετοχές με την ομάδα μας. Τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές περιόδους αγωνιζόταν με τη φανέλα του Εθνικού Άχνας, με τον οποίο κατέγραψε 94 συμμετοχές, 4 γκολ και 4 ασίστ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία και δυνατότητα να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις. Καλωσορίζουμε ξανά τον Μάριο Πεχλιβάνη στην οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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