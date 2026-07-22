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Πιέζει για Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά περιμένει το «ναι» του Πέρεθ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πιέζει για Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά περιμένει το «ναι» του Πέρεθ

Eμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητες μεταγραφής του

Ο Ρόδρι εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητες μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης το φετινό καλοκαίρι, μετά την εντυπωσιακή παρουσία του στο Μουντιάλ και την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής Ισπανός μέσος επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και θεωρεί τη μετακίνησή του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έναν από τους μεγάλους στόχους της καριέρας του. Παρά τη θέληση του ποδοσφαιριστή, πάντως, η Ρεάλ δεν έχει καταθέσει πρόταση ούτε έχει ανοίξει επίσημες συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το βασικό εμπόδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της ισπανικής ομάδας. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν έχει δώσει ακόμη το απαραίτητο «πράσινο φως» για μία μεταγραφή που θα απαιτούσε ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος και θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του καλοκαιριού.

Χωρίς την έγκριση του προέδρου της Ρεάλ, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη, ανεξάρτητα από την επιθυμία του Ρόδρι. Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, δεν σκοπεύει να χάσει εύκολα έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της και ήδη προσπαθεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο έχει διάρκεια πέρα από το 2027.

Ο Ρόδρι συνεχίζει να διαχειρίζεται επαγγελματικά την κατάσταση, όμως παραμένει προσηλωμένος στην προοπτική επιστροφής στη La Liga. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η επιθυμία του θα μετατραπεί σε πραγματική διαπραγμάτευση ή εάν η Ρεάλ θα διατηρήσει αμετάβλητο τον μεταγραφικό της σχεδιασμό.

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ΔΙΕΘΝΗ

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