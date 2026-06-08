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Νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού ο Πέτρος Σάββα, σύντομα ανακοινώνεται προπονητής

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού ο Πέτρος Σάββα, σύντομα ανακοινώνεται προπονητής

Ο Πέτρος Σάββα πήρε το... χρίσμα και εξελέξη νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος των μαυροπράσινων θα ηγηθεί του νέου διοικητικού συμβουλίου, παίρνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην εκλογική γενική συνέλευση που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6).

Σημειώνεται πως το νέο δ.σ. θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Τετάρτη (10/6) όταν και θα καταρτιστεί σε σώμα και ακολούθως θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, που αναμένεται ότι, εκτός απρόοπτου, θα είναι ο Γιώργος Κωστή.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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