Νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού ο Πέτρος Σάββα, σύντομα ανακοινώνεται προπονητής

Ο Πέτρος Σάββα πήρε το... χρίσμα και εξελέξη νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος των μαυροπράσινων θα ηγηθεί του νέου διοικητικού συμβουλίου, παίρνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην εκλογική γενική συνέλευση που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6).

Σημειώνεται πως το νέο δ.σ. θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Τετάρτη (10/6) όταν και θα καταρτιστεί σε σώμα και ακολούθως θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, που αναμένεται ότι, εκτός απρόοπτου, θα είναι ο Γιώργος Κωστή.