Σεραφείμ: «Αισιοδοξία για επενδυτή στον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Σεραφείμ αναφέρθηκε στην επίτευξη του στόχου της παραμονής και την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

Για τη νίκη και τον στόχο της παραμονής: «Το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα, τέλος καλό όλα καλά. Ήταν μια αγχωτική νίκη απέναντι στην Ανόρθωση, ευρέως καταφέραμε να την πάρουμε στο τελευταίο λεπτό και μείναμε στην Α’ κατηγορία».

Για το επεισοδιακό φινάλε της ομάδας: «Η ομάδα μέχρι τον Δεκέμβρη έδειξε πως έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, κερδίζοντας τον σεβασμό των φιλάθλων. Από τον Γενάρη και μετά πήραμε την κατιούσα, είδαμε τα λάθη μας, θα τα επεξεργαστούμε και δεν θα επαναληφθούν. Ο Ολυμπιακός πάντα θα αγωνίζεται και θα υπάρχουν δυσκολίες, μια ζωή θα παλεύουμε για τη διαβάθμιση, κυρίως αν δεν έρθουν επενδυτές».

Για την αποχώρηση του κ. Κωστή και τις λάθος επιλογές: «Θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή και αντικειμενική ανάλυση, να δούμε πού ήταν τα λάθη. Η αλήθεια είναι ότι τον Γενάρη οι μεταγραφές που κάναμε δεν βοήθησαν. Από εκεί και πέρα θα αναλύσουμε τη χρονιά και τα λάθη που έγιναν για να μην επαναληφθούν».

Για τα κρίσιμα παιχνίδια που στοίχισαν την πορεία: «Μέχρι τον Δεκέμβρη δεν θα έλεγα ότι συνέβαινε αυτό. Είχαμε κερδίσει και Εθνικό και Ομόνοια Αρ. Τα κακά αποτελέσματα ήρθαν μετά. Γι’ αυτό και προανέφερα πως θα πρέπει να δούμε πού έγιναν τα λάθη και να τα αναλύσουμε, γιατί αυτά μας έφεραν μέχρι και το τελευταίο λεπτό να παλεύουμε για την παραμονή μας».

Για την καθυστέρηση στο άλλο παιχνίδι: «Μια ενημέρωση που είχα μου είπαν πως είχαν πρόβλημα στα δίκτυα στην Πάφο. Πολλά ερωτηματικά. Φανταστείτε να τελείωνε ισόπαλο το παιχνίδι και στη Πάφο…»

Για Ταβάρες και Κονομή: «Δεν υπάρχει κάτι επίσημο από καμία ομάδα. Και οι δύο παίκτες έχουν ρήτρα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ούτε από ΑΕΛ ούτε από Απόλλωνα που συνδέθηκαν τα ονόματά τους».

Για το θέμα επενδυτή: «Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχει εδώ και ένα εξάμηνο ένας άνθρωπος από το εξωτερικό. Ευελπιστούμε πως θα υπάρξει έδαφος για συνεργασία. Υπάρχει επικοινωνία, αλλά από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει απόσταση. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Δεν θέλω να ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ, υπάρχει μια αισιοδοξία όμως».

Για την επόμενη μέρα: «Δεν έχει καθοριστεί η συνέλευση. Εγώ προσωπικά δεν έχω αποφασίσει για κάτι. Χρειαζόμαστε ηρεμία αυτή τη στιγμή. Θα ανακοινωθεί η συνέλευση μέσα στην επόμενη βδομάδα».