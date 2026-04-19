Αναπόφευκτα... τα «δίπλωσε»

Το αήττητο σερί του Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο του Απόλλωνα έσπασε μετά την ευρεία ήττα (3-0) από τον Άρη, με τους γαλάζιους να βρίσκονται νωρίς με την πλάτη στον τοίχο.

Πολλοί συνδέσουν την εικόνα που παρουσίασε ο Απόλλωνας με βάση το γεγονός ότι ακολουθεί παιχνίδι στο κύπελλο με τον ΑΠΟΕΛ.

Ο Αργεντινός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Τουλάχιστον όχι από την έναρξη του παιχνιδιού. Αναπόφευκτα όμως στην πορεία φάνηκε ότι τα... «δίπλωσε» και στις σκέψεις μπήκε και το ματς κυπέλλου.

«Οι αλλαγές που κάναμε στο ημίχρονο, ναι, ήταν με γνώμονα το παιχνίδι κυπέλλου, αφού ήδη ήμασταν πίσω με 3-0. Είναι η πρώτη φορά που χάσαμε, να σηκώσουμε το κεφάλι και να δούμε μπροστά» ανάφερε.