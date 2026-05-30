Εξαργύρωσε το Champions League με μια σπάνια μεταγραφή ο Νεόφυτος Μιχαήλ

Για το πόσο μεγάλη σημασία έχει η παρουσία των Κυπρίων ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη και δη στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο, την απάντηση έρχεται να δώσει η μεταγραφή του Νεόφυτου Μιχαήλ.

Ο 32χρονος Κύπριος γκολκίπερ από του χρόνου θα φοράει τα χρώματα της Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, η οποία προφανώς αξιολόγησε τον διεθνή πορτιέρο σύμφωνα με την παρουσία του στο Champions League με τη φανέλα της Πάφου.

Κι αυτό συμβαίνει πολύ απλά επειδή η Ευρώπη αποτελεί πάντα ένα σαφώς πιο αξιόπιστο κριτήριο.

Η μεταγραφή του Μιχαήλ αποκτά ιδιαίτερη αξία και σημασία αν αναλογιστούμε ότι σπάνια παίρνει μεταγραφή για το εξωτερικό ένας Κύπριος τερματοφύλακας.

Θυμίζουμε ότι ο συμπατριώτης μας είχε αγωνιστεί ξανά εκτός συνόρων κατά το παρελθόν, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα και του Αστέρα Τρίπολης.

