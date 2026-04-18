Αν σου πουν για κακό δαίμονα και είσαι Απολλωνίστας, δείξε τον Άρη!

Δεν λέει να σπάσει το αρνητικό σερί που έχει ο Απόλλωνας απέναντι στον Άρη, με τους πράσινους της Λεμεσού να κερδίζουν τον συμπολίτη – που ήταν επηρεασμένος και από τις πολλές απουσίες - με το ευρύ 3-0.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ήταν και η τελευταία ομάδα που είχε νικήσει τους γαλάζιους πριν από το ξεκίνημα του τρελού σερί με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο (11 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Μάλιστα, είναι η τρίτη ήττα του Απόλλωνα από τον Άρη σε ισάριθμους αγώνες στην τρέχουσα περίοδο, ενώ τελευταίο τρίποντο για λογαριασμό του Απόλλωνα χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι πράσινοι είχαν κερδίσει και τους δύο αγώνες της β' φάσης της περσινής σεζόν. Προηγουμένως, άλλα δύο παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα, ενώ υπήρξε άλλη μια νίκη για τον Άρη από τότε.