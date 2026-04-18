Λοσάδα: Για πρώτη φορά!

Για πρώτη φορά από την ημέρα που κοουτσάρει τον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάδα, οι κυανόλευκοι είναι πίσω στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά!

Ο Άρης με γκολ των Εφαγκέ και Μοντνόρ προηγείται με 2-0 του Απόλλωνα που αν θέλει να επεκτείνει το αήττητο σερί των 15 αγώνων με τον Αργεντίνο προπονητή στον πάγκο του, πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή του.

Ο Άρης μπήκε δυνατά και ευτύχησε να προηγηθεί με 2-0 απειλώντας τον Απόλλωνα με την πρώτη του ήττα επί εποχής Λοσάδα. Ίδωμεν…