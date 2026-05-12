Χατζηγιοβάνης για Μασούρα: «Και να ήξερα, δεν θα έλεγα…»

Σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95 ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της Ομόνοιας και ανάμεσα σε άλλα ρωτήθηκε αν θα αποχωρήσει ο Γιάννης Μασούρας!

«Δεν γνωρίζω αλλά και να γνώριζα δεν θα έλεγα τίποτα για κάποιον άλλο. Έχουμε απίστευτη παρέα με τον Κίτσο και τον Μασούρα, τους αξίζουν τα καλύτερα και στον Μασούρα, ότι και αν αποφασίσει του εύχομαι το καλύτερο», είπε.

Η αλήθεια είναι πώς τα πάντα παραμένουν ρευστά για την περίπτωση του 29χρονου άσου και στο αμέσως επόμενο διάστημα ίσως ξεκαθαρίσει το σκηνικό.