Η επική φανέλα που κρατούσε ο Γιαμάλ στη φιέστα

Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε με τον κόσμο της την κατάκτηση της LaLiga αλλά δεν έλειψαν και οι μπηχτές προς τη μεγάλη της αντίπαλο.

Στη διάρκεια της περιοδείας της ομάδας πάνω σε ανοιχτό πούλμαν σε κεντρικά σημεία της Βαρκελώνης, ο Λαμίν Γιαμάλ φωτογραφήθηκε να κρατά μια φανέλα με την επιγραφή «Ευχαριστώ το Θεό που δεν είμαι Ρεάλ». Τη συγκεκριμένη φανέλα του την πέταξε κάποιος φίλαθλος από κάτω και ο 18χρονος ακραίος επιθετικός την έδειχνε χαμογελαστός στους συμπαίκτες του και χόρευε με αυτή στα χέρια.

Ανάλογη κίνηση έκανε και ο Φερμίν Λόπεθ, καθώς κάποιος οπαδός τού πέταξε ένα κασκόλ που έγραφε «αντι-Ρεάλ», το οποίο φόρεσε πάνω του με... καμάρι.