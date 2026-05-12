Αν δεν έρθουν φέτος, πότε θα έρθουν;

Η Ομόνοια έκανε εκπληκτική σεζόν. Και διακρίθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στον δρόμο για το 22ο, το οποίο θα σηκώσει απόψε ψηλά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ.

Τις τελευταίες μέρες, ήχησαν πολλές σειρήνες για παίκτες της. Και το πιθανότερο είναι πως όσο μπαίνουμε στη μεταγραφική περίοδο, θα κάνουν την εμφάνισή τους, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα. Kαι είναι κάτι το απόλυτα λογικό.

Αν δεν έρθουν φέτος προτάσεις, πότε θα έρθουν; Όταν δεν θα κάνουν καλή χρονιά; Απλώς με τις φήμες, δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις. Όταν η Ομόνοια έχει κάτι χειροπιαστό ενώπιών της, τότε θα το αξιολογήσει και θα αποφασίσει.

Άλλωστε όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλων των ομάδων παλεύουν για καλή σεζόν για να ανοίξουν τα φτερά τους...

