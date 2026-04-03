Θέλει άμεσα βαθμούς ο Εθνικός

Ο Εθνικός είναι σε δυσμενή θέση και θέλει άμεσα βαθμούς. Τα παιχνίδια λιγοστεύουν οπότε τα περιθώρια στενεύουν. Απομένουν 6 παιχνίδια και για την ομάδα της Άχνας είναι 6 τελικοί. Αυτή την ώρα είναι σε δυσμενή θέση και μόνο με συνεχόμενες νίκες θα αλλάξει τα δεδομένα.

Πρώτος τελικός με Ανόρθωση

Ο πρώτος τελικός που έχει μπροστά του ο Εθνικός είναι ο Κυριακάτικος αγώνας στο Δασάκι με την Ανόρθωση. Ένα κομβικό παιχνίδι που ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς και οι παίκτες του θέλουν μόνο νίκη. Ενόψει Ανόρθωσης οι ρυθμοί στο Δασάκι ανεβαίνουν.

Όμως στο Δασάκι υπάρχει μεγάλη πίστη για τις δυνατότητες της ομάδας. Το κλίμα είναι πολύ καλό και υπάρχει αισιοδοξία για αντεπίθεση και υλοποίηση του στόχου της παραμονής. Ενόψει του αγώνα με την Ανόρθωση εκτός πλάνων του Βέσκο Μιχαήλοβιτς είναι ο Αντερέγκεν λόγω καρτών.

Το έργο του Βέσκο είναι πάρα πολύ δύσκολο και τούτο αναγνωρίζεται από όλους. Ωστόσο ο προπονητής του Εθνικού καθημερινά ντομπάρει τους ποδοσφαιριστές του στέλνοντας τους το μήνυμα πως μπορούν και έχουν τις δυνατότητες να κρατήσουν την ομάδα στην πρώτη κατηγορία.