Συγκλόνισε η εθνική Ιράν

Το ποδόσφαιρο πολλές φορές περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ανθρώπινη ζωή είναι πάντα πάνω απ' όλους και όλα.

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχουμε δει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο τα τελευταία χρόνια, η Εθνική του Ιράν τίμησε τα θύματα της τραγωδίας στη Μινάμπ πριν από τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Νιγηρία, με τους ποδοσφαιριστές να κρατούν τις τσάντες από τα αδικοχαμένα κοριτσάκια.

Στη σημερινή φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Κόστα Ρίκα, ο Ταρέμι μαζί με τους συμπαίκτες του κράτησαν φωτογραφίες από τα παιδάκια που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο, την ώρα που στις κερκίδες του γηπέδου βρισκόταν και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο, με τους αθλητές να περνούν με τον τρόπο τους το δικό τους μήνυμα.