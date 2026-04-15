Νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη για τον Τσιτσιπά

Νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη για τον Τσιτσιπά

Όπως και στο Monte Carlo Masters πριν από λίγες ημέρες, έτσι και σήμερα στο Μόναχο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο του BMW Open, χάνοντας με 2-1 σετ από τον Φαμπιάν Μαροζάν.

Αυτή μάλιστα ήταν η τρίτη ήττα του στα τέσσερα πρώτα φετινά παιχνίδια που έχει δώσει στα χωμάτινα κορτ, μια επιφάνεια που παραδοσιακά του άρεσε και ήταν από τις καλύτερές του.

Ένα αποτέλεσμα που όχι μόνο έβαλε «φρένο» στην επιστροφή του Στέφανου στις επιτυχίες, αλλά τον έφερε αντιμέτωπο και με μια ακόμη μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Και αυτό διότι ο 27χρονος Έλληνας τενίστας είδε το όνομά του να κατρακυλά 11 θέσεις στον ATP Ranking και πλέον να βρίσκεται στο Νο. 78 του κόσμου, ενώ, είναι αρκετά πιθανό να χάσει και άλλες θέσεις μέσα στην εβδομάδα, όσο εξελίσσονται τα τουρνουά.

Αξιοσημείωτο είναι πως το άλλοτε Νούμερο 3 έχει χάσει 30 θέσεις μέσα σε 1,5 εβδομάδα εξαιτίας των πρόωρων αποκλεισμών σε Μονακό και Μόναχο.

