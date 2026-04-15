Ο Σάβο «απειλεί» τον Ζακάρια

Ο Σουηδός κεντρικός επιθετικός της ΑΕΛ έφτασε τα 8 γκολ με τη φανέλα της ομάδας της Λεμεσού σε 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Πρόκειται για ένα πολύ καλό αριθμό, βάζοντας στην εξίσωση πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε στην Κύπρο μεσούσης της περιόδου. Με τον αριθμό αυτό, ο Σάβο «απειλεί» το ρεκόρ σκοραρίσματός του με τη φανέλα της Όσκαρσαμς, όταν σε 46 εμφανίσεις σκόραρε 13 γκολ.

Η διαφορά των πέντε γκολ που υφίσταται, δεν είναι καθόλου απαγορευτική για τον 26χρονο για να ξεπεράσει τον εαυτό του, όντας παίκτης της ΑΕΛ και βεβαίως με πολύ λιγότερες συμμετοχές. Μπορεί ωστόσο πιο εύκολα να «πιάσει» το ρεκόρ σκοραρίσματος που είχε τα προηγούμενα χρόνια με τον Άρη. Συγκεκριμένα, με τη φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», σκόραρε 10 γκολ σε 47 συμμετοχές.

Αυτά συνεπώς αποτελούν και ένα προσωπικό κίνητρο για τον Σάβο ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, αλλά και του πολύ κρίσιμου επαναληπτικού ημιτελικού με την Πάφο για τον θεσμό του κυπέλλου. Άλλωστε μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, στον οποίο η ΑΕΛ βασίζει τα μέγιστα σε ότι έχει να κάνει με το γκολ. Ειδικότερα μετά και τη φυγή του Λέο Νατέλ από την ομάδα.