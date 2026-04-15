Δεν κύλησε με τον καλύτερο τρόπο για την ΑΕΚ το ντέρμπι με την Ομόνοια.

Η ομάδα της Λάρνακας γνώρισε την ήττα με 0-2 και ουσιαστικά… αποχαιρέτησε το όνειρο για τη μεγάλη ανατροπή στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Πλέον οι κιτρινοπράσινοι επικεντρώνονται στην έξοδο στην Ευρώπη, ώστε να… σώσουν τη σεζόν.

Στα αξιοσημείωτα, η ΑΕΚ έμεινε άσφαιρη μετά από δύο μήνες! Στις 14 Φεβρουαρίου ηττήθηκε 0-1 από τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, η μπάλα δεν κατέληξε στο πλεχτό κι έτσι δεν κατάφερε να σκοράρει ώστε να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι.