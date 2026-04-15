Κανονικά στην προπόνηση της ΑΕΚ ο Μαρίν ενόψει Ράγιο
Ο Ράζβαν Μαρίν έδωσε κανονικά το παρών στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει της ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (16/04, 22:00).
Με στόχο να επαναλάβει τη μυθική ανατροπή του 1977 κόντρα στην ΚΠΡ, η ΑΕΚ φιλοξενεί το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 22:00) τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Στην τελευταία προπόνηση ενόψει του αγώνα με τους Ισπανούς, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε στη διάθεσή του άπαντες τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του και σε αυτούς ήταν και ο Ράζβαν Μαρίν.
Θυμίζουμε πως εκτός είναι ο τιμωρημένος Λούκα Γιόβιτς, αλλά και ο Πέτρος Μάνταλος με μυϊκό πρόβλημα.
