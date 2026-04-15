Πιστεύει στην ανατροπή της Ρεάλ ο Φλορεντίνο Πέρεθ: «Γι' αυτό ήρθαμε»

Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται απόψε να κάνει την υπέρβαση για να ανατρέψει στο Μόναχο το 2-1 της ήττας της από την Μπάγερν στο «Μπερναμπέου» για τα προημιτελικά του Champions League. Ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ, είναι ο πρώτος που πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να τα καταφέρει.

Μιλώντας σε ισπανικά ΜΜΕ που τον συνάντησαν στη Μαδρίτη, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ απάντησε με χαμόγελο όταν ρωτήθηκε αν είναι εφικτή η ανατροπή: «Γι' αυτό ήρθαμε εδώ!».

Aξίζει να σημειωθεί πως η Ρεάλ δεν έχει ποτέ καταφέρει να επιστρέψει από ήττα στον πρώτο αγώνα εντός έδρας σε νοκ άουτ φάση του Champions League και σήμερα καλείται να σπάσει αυτή την παράδοση.

